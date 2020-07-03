Сдача ЕГЭ начинается в Петрозаводске

В России начался период сдачи ЕГЭ. Сегодня выпускники пишут первый экзамен на выбор: по литературе, географии или информатике, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

В столице Карелии работают 11 пунктов сдачи Единого госэкзамена. Во всех помещениях проведена дезинфекция, установлены дозаторы с антисептиками. Всем участникам экзамена измеряют температуру.

Следующий экзамен - по русскому языку - пройдет 6 и 7 июля. Чтобы обеспечить социальную дистанцию между участниками ЕГЭ - его будет сдавать 1531 человек - организаторы решили провести экзамен в два дня.

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году продлится до 25 июля. Резервные дни запланированы на 3-8 августа.