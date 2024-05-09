09 мая 2024, 08:45
Непогода провоцирует аварии на дорогах
Неласковый май пришел в Карелию с порцией снега, минусовыми температурами и ДТП
Снежная стихия разыгралась в Пряжинском районе: снег валил, как зимой, щедро посыпая землю.
«Видимость на дороге становится минимальной. Трасса становится скользкой. В такую погоду очень тяжело ехать»,
— единодушно говорят автовладельцы.
Так на 455 километре автодороги А-121 «Сортавала» сошел с трассы большегруз. Проезжающие мимо заметили в кювете машину и остановились , чтобы предложить помощь водителю.
Самого водителя около авто не оказалось. Автомобиль увяз в грязи и на первый взгляд имеет незначительные повреждения. Люди надеются, что шофер транспорта не пострадал.
Автоинспекция рекомендовала воздержаться от поездок, тем более на летней резине.//фото: Алина Гапеева