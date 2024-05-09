Непогода провоцирует аварии на дорогах

Снежная стихия разыгралась в Пряжинском районе: снег валил, как зимой, щедро посыпая землю.

«Видимость на дороге становится минимальной. Трасса становится скользкой. В такую погоду очень тяжело ехать»,

— единодушно говорят автовладельцы.

Так на 455 километре автодороги А-121 «Сортавала» сошел с трассы большегруз. Проезжающие мимо заметили в кювете машину и остановились , чтобы предложить помощь водителю.

Самого водителя около авто не оказалось. Автомобиль увяз в грязи и на первый взгляд имеет незначительные повреждения. Люди надеются, что шофер транспорта не пострадал.

Автоинспекция рекомендовала воздержаться от поездок, тем более на летней резине.//фото: Алина Гапеева