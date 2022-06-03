Неожиданный подарок принес женщине богатство

Жительница США получила бесплатный лотерейный билет и сорвала крупный приз. Об этом сообщает портал UPI.

Как рассказала 54-летняя победительница, она купила в Интернете лотерейный билет и получила еще один в подарок. На следующий день на ее электронную почту пришло два письма. В первом говорилось о том, что один билет принес ей четыре доллара. Второе письмо рассказало о том, что другой билет выиграл 50 тысяч долларов. Благодаря специальной акции выигрыш удвоился и составил 100 тысяч долларов.

Американка призналась, что полученные деньги потратит на раздачу долгов, а оставшуюся часть отложит на будущее. Фото: pexels.com