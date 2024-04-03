Жители Карелии запечатлели необычные последствия ледяного дождя

«Апрельские шутки погоды продолжаются. Всю ночь бушевал ураганный ветер, хлестал дождь. Утром подморозило до минус двух, и вот такие причудливые картинки можно увидеть в Кинелахте», — пишет в соцсети «ВКонтакте» Людмила Павлова.

Специалисты объясняют, что ледяной дождь — это смешанные атмосферные осадки, выпадающие из облаков при отрицательной температуре воздуха по шкале Цельсия. Такое явление природы часто приводит к образованию гололеда.

Жители Санкт–Петербурга также пожаловались на ледяные осадки, которые выпали днем 3 апреля. Машины, дороги, окна и растительность покрыла корка льда.

Тем временем, карельский Гидрометцентр предупреждает об аномальном холоде в первых числах апреля. В ближайшие дни в регионах Северо-Западного федерального округа, в том числе в Карелии будет на 6-11 градусов холоднее климатической нормы. // фото Людмилы Павловой и Ларисы Андроник