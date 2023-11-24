24 ноября 2023, 18:51
Некоторым россиянам станет сложнее взять кредиты
Центробанк ужесточит лимиты на выдачу кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой
С января в России ужесточат лимиты на выдачу потребительских кредитов и кредитных карт. Их будут хуже давать клиентам с показателем долговой нагрузки в диапазоне от 50 до 80 процентов, сообщается на сайте регулятора.
Таким образом, некоторым россиянам уже со следующего года занять у банка станет сложнее.
Долги россиян быстрее всего растут перед банками, специализирующимися на предоставлении клиентам кредиток. // фото: jarmoluk/ pixabay.com