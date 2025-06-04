Некоторым россиянам рекомендовали воздержаться от популярного напитка

В Роспотребнадзоре рекомендовали не пить квас тем, у кого есть проблемы с желудком и печенью. В частности, людям с гастритом и циррозом.

Популярный напиток способствуют обмену веществ и поддерживает работу сердечно-сосудистой, способствует улучшению переваривания пищи, пишет РИА Новости. В квасе содержится всего 27 калорий на 100 граммов.

При этом в составе напитка должна быть вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи. Хороший квас пенится, на дне тары не должно быть никакого осадка. Специалисты рекомендуют выбирать квас в темных емкостях.

А вот напитки, в составе которых есть искусственные и идентичные натуральным ароматизаторы, синтетические и неорганические красители, подсластители и консерванты, лучше не покупать. © «Петрозаводск говорит»