Некоторые дома в Петрозаводске остались без газа из-за аварии

Сегодня в 13 часов некоторые дома в центре Петрозаводска остались без газа. Об этом информирует ЕДДС.

По данным дежурно-диспетчерской службы, горожане потеряли ресурс из-за повреждения на сетях. Газа нет в части домов на улицах Гоголя, Максима Горького и Красноармейской.

Ведутся восстановительные работы. Когда они закончатся, не уточняется. // Фото: unsplash.com / Kwon Junho