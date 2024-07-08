08 июля 2024, 14:35
Происшествия

Некоторые дома в Петрозаводске остались без газа из-за аварии

В центре карельской столицы устраняются повреждения на газовых сетях

Сегодня в 13 часов некоторые дома в центре Петрозаводска остались без газа. Об этом информирует ЕДДС.

По данным дежурно-диспетчерской службы, горожане потеряли ресурс из-за повреждения на сетях. Газа нет в части домов на улицах Гоголя, Максима Горького и Красноармейской.

Ведутся восстановительные работы. Когда они закончатся, не уточняется. // Фото: unsplash.com / Kwon Junho

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