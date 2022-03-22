Некоторые дома в центре Петрозаводска останутся без электричества

Утром 23 марта энергетики будут проводить работы на оборудовании в центре Петрозаводска. В связи с этим ожидаются кратковременные отключения электричества, сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».

Электроэнергия пропадет с 8 до 10 утра в некоторых домах на проспекте Ленина и на улице Куйбышева.

Энергетики принесли горожанам извинения за временные неудобства. Фото pixabay.com/minka2507