22 марта 2022, 09:55
Некоторые дома в центре Петрозаводска останутся без электричества
На утро среды энергетики запланировали проведение работ
Утром 23 марта энергетики будут проводить работы на оборудовании в центре Петрозаводска. В связи с этим ожидаются кратковременные отключения электричества, сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».
Электроэнергия пропадет с 8 до 10 утра в некоторых домах на проспекте Ленина и на улице Куйбышева.
Энергетики принесли горожанам извинения за временные неудобства. Фото pixabay.com/minka2507