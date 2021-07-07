07 июля 2021, 10:09
Неизвестный захватил заложников в банке в Тюмени
Стражи порядка вели переговоры с захватчиком, его удалось зажержать
Неизвестный захватил офис Сбербанка на Молодежной улице в Тюмени. Данные о числе заложников разнятся. В полиции РИА Новости сообщили о двух заложниках, другой источник говорит о трех.
Захватчик заявил, что у него с собой опасный предмет. Мужчина потребовал выдать ему деньги.
Поскольку отделение банка находится в жилом доме. Людей эвакуировали.
Стражи порядка выставили оцепление около банка. Велись переговоры с захватчиком. Злоумышленника удалось задержать. Никто не пострадал, передает издание. (видео РИА Новости, фото rbc.ru, tvo72)