Неизвестный захватил заложников в банке в Тюмени

Неизвестный захватил офис Сбербанка на Молодежной улице в Тюмени. Данные о числе заложников разнятся. В полиции РИА Новости сообщили о двух заложниках, другой источник говорит о трех.

Захватчик заявил, что у него с собой опасный предмет. Мужчина потребовал выдать ему деньги.

Поскольку отделение банка находится в жилом доме. Людей эвакуировали.

Стражи порядка выставили оцепление около банка. Велись переговоры с захватчиком. Злоумышленника удалось задержать. Никто не пострадал, передает издание. (видео РИА Новости, фото rbc.ru, tvo72)