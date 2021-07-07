Женщина пострадала в аварии на «Коле» в Карелии

Автомобиль ВАЗ снес дорожный знак и опрокинулся в кювет в Кондопожском районе.

По сообщению ГИБДД, авария случилась 6 июля в 08:20 на трассе «Кола». По предварительным данным ведомства, 40-летний водитель не правильно выбрал дистанцию, а при торможении не справился с управлением.

В результате аварии пострадала 39-летняя женщина. Ее увезли на скорой в больницу. (фото источника)