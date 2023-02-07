Легковушку подожгли в Кеми, это заметил проезжавший мимо автомобилист

Вечером 6 февраля на пульт Единой службы спасения-01 Кеми поступило тревожное сообщение. Проезжавший мимо домов по улице Фрунзе автомобилист в 20:34 проинформировал о пожаре.

Он увидел горящую легковую машину. Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия и быстро справились с огнем.

В автомобиле «Лада Калина» огнем были повреждены левое переднее колесо и крыло. Не исключено, что легковушка чуть не сгорела из-за умышленного поджога.

Проводится проверка, предстоит выяснить, кому принадлежит машина, и установить материальный ущерб. // фото: pixabay.com