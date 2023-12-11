Неизвестные сообщением о бомбе сорвали уроки в лицее в Петрозаводске

Сообщения с угрозами продолжают поступать в учебные учреждения столицы Карелии. Утром 11 декабря неизвестные сообщили о заложенной бомбе в лицее №13.

Всех, кто находился в образовательной организации, эвакуировали. Об этом сообщили в официальном паблике лицея №13.

Учеников с 5-го по 11-й классы отправили по домам. А младшеклассников, с 1-го по 4-й классы, отвели в школу №34.

Лицей проверили кинологи, опасных предметов не нашли. Учащихся начальных классов вернули в «тринагу». Секции и продленка работают, само учреждение также функционирует в штатном режиме.

8 декабря ряд школ в Петрозаводске были эвакуированы из-за тревожных сообщений. Школы проверили, угрозы не подтвердились. По словам карельского чиновника, злоумышленники пытаются создать панику, используя бесчеловечные методы. // фото freepik.com