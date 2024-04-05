Небольшие осадки прогнозируют в Карелии на субботу

Завтра, 6 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -6°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем на юге с дождем. На дорогах гололедица. Ветер восточных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -3, -8°С, по северным районам местами до -15°С, днем -2, +3°С, на севере до -4°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -2-8, пасмурно, снег.

В Сегеже -1-6, переменная облачность, снег.

В Сортавале -3+2, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»