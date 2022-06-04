Небольшие дожди пройдут в воскресенье в Карелии

В воскресенье, 5 июня, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днем осадки ожидаются в большинстве районов республики, сообщили в Карельском ЦГМС.

В регионе западный, юго-западный ветер будет умеренным – силой 4-9 м/с. Температура воздуха в ночь с субботы на воскресенье не поднимется выше +11ºС. Днем воздух прогреется до +14…+19ºС.

Напомним, синоптики предупредили о том, что в июне сухие и теплые периоды будут сменяться дождями и небольшими похолоданиями. Фото: stock.adobe.