07 мая 2020, 16:11
Небольшие дожди пройдут в пятницу в Карелии
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 8 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +1+3, днем +11+13.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -2+3, днем +8+13.
В Костомукше до +6, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +6, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +9, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме.