Небольшие дожди пройдут в пятницу в Карелии

Завтра, 8 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +1+3, днем +11+13.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер западных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -2+3, днем +8+13.

В Костомукше до +6, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +6, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +9, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.