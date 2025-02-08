Небесная канцелярия не выписала снег в Карелии на воскресенье

В воскресенье в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -10, днем -4, -6, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии тоже облачно, но с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром по южным районам ожидается местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11, местами до -14, днем -2, -7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -6, днем -4;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Олонце ночью -8, днем -5;

В Пудоже ночью -9, днем -6;

В Сегеже ночью -7, днем -5;

В Сортавале ночью -7, днем -4;

В Суоярви ночью -9, днем -5. // фото «Петрозаводск говорит»