21 августа 2023, 09:21
Неадекватный мужчина с ножом перепугал жителей Лахденпохьи
Вооруженный холодным оружием неизвестный разгуливал по центру города
Молодой человек с ножом напугал жителей Лахденпохьи – он ходил с оружием по городу. Видео опубликовали в группе «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!» ВКонтакте.
- Сутки назад появились многочисленные свидетельства о молодом мужчине, который разгуливал по центру города Лахденпохья. В руках у него свидетели завидели нож,
- написал разместивший ролик пользователь.
По его словам, поздним вечером агрессивный мужчина подошел к компании молодежи и достал нож из-за пазухи. Неадеквата видели многие горожане и сообщали о нем в соцсетях. // фото: скриншот видео «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!»