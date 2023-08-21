Неадекватный мужчина с ножом перепугал жителей Лахденпохьи

Молодой человек с ножом напугал жителей Лахденпохьи – он ходил с оружием по городу. Видео опубликовали в группе «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!» ВКонтакте.

- Сутки назад появились многочисленные свидетельства о молодом мужчине, который разгуливал по центру города Лахденпохья. В руках у него свидетели завидели нож,

- написал разместивший ролик пользователь.

По его словам, поздним вечером агрессивный мужчина подошел к компании молодежи и достал нож из-за пазухи. Неадеквата видели многие горожане и сообщали о нем в соцсетях. // фото: скриншот видео «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!»