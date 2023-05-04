04 мая 2023, 20:24
Неадекватный мужчина пытался покалечить себя в магазине в Карелии
В Сегеже росгвардейцы по тревоге выезжали в торговую точку
Днем в среду в одном из магазинов Сегежи была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
Прибывшие в торговую точку силовики выяснили, что один из покупателей попытался пронести продукты без оплаты мимо кассы. Когда его остановили, 51-летний мужчина начал вести себя неадекватно - пытался нанести себе телесные повреждения.
Дебошира задержали и передали в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: freepik.com