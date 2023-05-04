Неадекватный мужчина пытался покалечить себя в магазине в Карелии

Днем в среду в одном из магазинов Сегежи была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

Прибывшие в торговую точку силовики выяснили, что один из покупателей попытался пронести продукты без оплаты мимо кассы. Когда его остановили, 51-летний мужчина начал вести себя неадекватно - пытался нанести себе телесные повреждения.

Дебошира задержали и передали в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: freepik.com