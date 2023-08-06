Неадекватные мужчины напугали петрозаводчанок в двух районах города

О встречах с неадекватными и навязчивыми мужчинами в Петрозаводске рассказали в сообществе «Подслушано в Птз». Оба инцидента произошли 5 августа – один на Кургане, второй на Древлянке.

По словам одной рассказчицы, во время прогулки по лесу к ней подошел «мужчина с бешеными глазами», он интересовался нужна ли ей помощь и гуляет ли она в одиночку. Женщина ответила, что помощь не нужна и пошла вперед, но собеседник ее нагнал с тем же вопросом о помощи. Женщина поспешила в сторону, где по ее ожиданиям, должны были быть люди, но навязчивый собеседник не отставал.

«В конец этой погони, он переходит на бег, но тут, к моему счастью, навстречу бегут люди, которые там занимаются. Мужчина перестал меня догонять и просто сел на землю»,

- описала ситуацию горожанка.

Другой инцидент произошел вечером на улице Попова около остановки. По сообщению из соцсети, мужчина в серой куртке оскорблял прохожих.

«Неадекватный мужчина приставал ко всем мимо проходящим людям. Кричал, замахивался, оскорблял», - говорится в сообщении. Автор публикации призвал женщин носить с собой перцовый баллончик. // фото unsplash.com/ Jordane Mathieu