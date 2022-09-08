08 сентября 2022, 17:53
Не все дома Петрозаводска подключены к отоплению
Продолжаются работы по подключению жилого фонда карельской столицы к теплу
По данным на 8 сентября, к отоплению подключены 97,49% жилого фонда Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Напомним, отопительный сезон в карельской столице стартовал 5 сентября. По нормативам, все дома города должны быть подключены к отоплению в течение семи дней после этого.
Горожан попросили быть внимательными и сообщать в управляющую компанию или в ЕДДС в случае неполадок на сетях. Фото: unsplash.com