Не просто просрочка: почему нужно срочно оплатить ЖКУ

«Водоканал» рассказал о том, что ждёт должников и как быстро и удобно оплачивать коммунальные услуги

Фото: «ПКС-Водоканал»

АО «ПКС-Водоканал» напоминает, что долги за коммунальные услуги - серьезные последствия, которые могут наступить быстрее, чем кажется. Первый пропущенный платеж может показаться незначительным, но уже через несколько месяцев из-за начисления пеней, штрафов и применения других мер, он превращается в «круглую» сумму, судебные разбирательства и целый ряд ограничений.

Что грозит за неуплату?

Во-первых, начисление пеней – с каждым днем долг растет, даже если не пользоваться услугами. Размер пеней зависит от того, насколько сильно вы нарушили сроки оплаты.

Если образовался долг хотя бы по одному виду услуг – придет уведомление о необходимости погашения. Если его проигнорировать – начнется взыскание через суд и к основному долгу прибавится госпошлина – 2 000 руб. и судебные издержки.

Также должников могут ожидать:

Арест банковских счетов – может застать в самый неподходящий момент: наверняка неприятно на кассе супермаркета столкнуться с тем, что ваша карта заблокирована и оплатить покупку не получится.

Арест имущества – автомобиль, техника или даже жилье может быть изъято при наличии судебного акта о конфискации имущества.

Попадание в «чёрный список» банков – банки всегда проверяют будущего заемщика, и долги за ЖКУ могут сыграть не в вашу пользу.

Запрет на регистрационные действия – распоряжаться своим имуществом больше не получится.

Ограничение водоотведения – отключенная канализация и дополнительные расходы на установку и снятие заглушек. При этом отключить могут внезапно, в самый неподходящий момент.

Ограничение выезда из страны – про отпуск или командировку можно забыть.

Штрафы и судебные расходы: административный штраф от 1 000 до 2 500 рублей, исполнительский сбор – 7% от суммы долга (не менее 1 000 руб.).

Выселение и предоставление другого жилья по нормам общежития, если должник проживает в помещении по договору социального найма и более 6 месяцев без уважительных причин не оплачивает квитанции.

ООО «КРЦ» регулярно поощряет тех, кто закрывает долги или является добросовестным плательщиком, проводя различные акции. Например, прямо сейчас проходит акция «Скоро в школу!»: клиенты, закрывшие задолженность или просто оплатившие текущую квитанцию за июль в период с 1 по 20 августа, получат шанс выиграть подарочный сертификат в один из торговых центров города.

Акция продлится до 25 августа, победитель будет определен с помощью метода генерации случайных чисел. Подробную информацию об условиях участия в розыгрыше, количестве призов, месте и времени их вручения можно уточнить по телефону 56-04-31.

Если у вас уже есть долг – скорее оплатите его. Если такой возможности нет, вы можете оформить договор о реструктуризации долга. Для этого нужно лично посетить Центр Единого Обслуживания по ул. Гоголя, 60 (режим работы: пн-пт с 8:00 до 18:00, тел. +7 (8142) 56-04-31).

Как передавать показания приборов учета и оплачивать ЖКУ быстро и удобно?

Передавать показания необходимо ежемесячно в срок до 25 числа, сделать это можно:

Оплатить можно:

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» напоминает: своевременная оплата коммунальных услуг – залог комфортной, спокойной жизни, а также экономии средств и нервов.

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