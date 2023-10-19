Не можешь ехать — лети. Жители Карелии жалуются на разбитые дороги
Жители отдаленного поселка пожаловались в сообществе «Кинелахта – меж двух озер» на безобразное состояние дороги Видлица — Большие горы — Кинелахта. Они опубликовали пост с фотографиями единственной дороги, которая связывает их с большой землей, сплошь состоящей из ям и рытвин.
«Дожди или лесовозы испортили всю дорогу. Не знаешь, как по ней и ехать»,
— возмущаются одни граждане.
Другие советуют: «Не можешь ехать — лети!»
Ну а третьи трезво смотрят на создавшуюся ситуацию:
«Пора отправлять грейдер!»
Жители Кинелахты заметили, что помимо дороги между поселками хорошо бы выровнять Центральную, Гористую, Набережную, Лесную улицы и поправить дорожку до колодца.
Активисты отправили жалобу и фотографии дороги в Минтранс РК. Из Управления автодорог Карелии пришел ответ, в котором говорится, что работа дорожной техники на этом участке планируется на пятницу, 20 октября.
Кинелахтенцы надеются, что до морозов дорогу приведут в надлежащий вид, и по ней можно будет хотя бы просто ехать, а не летать с кочки на кочку./Фото сообщества «Кинелахта — меж двух озер».