19 октября 2023, 07:00
Общество

Не можешь ехать — лети. Жители Карелии жалуются на разбитые дороги

Дорогу в поселок Кинелахта размыли дожди и разбили машины. Дорожники обещают в ближайшее время ее отремонтировать

Жители отдаленного поселка пожаловались в сообществе «Кинелахта – меж двух озер» на безобразное состояние дороги Видлица — Большие горы — Кинелахта. Они опубликовали пост с фотографиями единственной дороги, которая связывает их с большой землей, сплошь состоящей из ям и рытвин.

«Дожди или лесовозы испортили всю дорогу. Не знаешь, как по ней и ехать»,

— возмущаются одни граждане.

Другие советуют: «Не можешь ехать — лети!»

Ну а третьи трезво смотрят на создавшуюся ситуацию:

«Пора отправлять грейдер!»

Жители Кинелахты заметили, что помимо дороги между поселками хорошо бы выровнять Центральную, Гористую, Набережную, Лесную улицы и поправить дорожку до колодца.

Активисты отправили жалобу и фотографии дороги в Минтранс РК. Из Управления автодорог Карелии пришел ответ, в котором говорится, что работа дорожной техники на этом участке планируется на пятницу, 20 октября.

Кинелахтенцы надеются, что до морозов дорогу приведут в надлежащий вид, и по ней можно будет хотя бы просто ехать, а не летать с кочки на кочку./Фото сообщества «Кинелахта меж двух озер».

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Метки: 
дороги Карелии
разбитые дороги
«ямочный» ремонт