Названы востребованные в Карелии вакансии

Актуальных вакансий в Карелии сегодня насчитывается более четырех тысяч. Эти цифры 30 апреля назвала руководитель управления труда и занятости Карелии Елена Фролова, отвечая на вопросы граждан в онлайн-режиме.

Число вакансий, несмотря на кризис, в Карелии не снижается. Прежде всего спросом пользуются специалисты в области деревообработки, машиностроения, металлообработки, строительной и лесозаготовительной отраслей.

Но, отметила Елена Фролова, появились и новые вакансии: вырос спрос на клиринговые услуги, требуются работники почты, торговли, доставщики товаров, операторы удаленных онлайн-сервисов.

– С 1 апреля у нас в базу данных поступило 1 147 вакансий. Это новые, свежие вакансии,

– отметила начальник управления.

По информации на 30 апреля, официально статус безработных в республике имеют чуть больше 8 тысяч граждан.

Елена Фролова рассказала, что на повышенное пособие по безработице в размере 12 130 рублей в месяц плюс районный коэффициент имеют право те, кто потерял работу и встал на учет в службу занятости, начиная с 1 марта 2020 года.

По данным Управления труда и занятости РК, начиная с 1 марта 2020 года в службу занятости Карелии обратилось 5 696 человек, потерявших работу.

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