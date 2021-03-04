Названы вакансии в Карелии с самыми низкими зарплатами

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали открытые в январе-феврале вакансии и составили подборку работ с самыми низкими зарплатами.

В среднем работодатели предлагают зарплату на уровне 41 тысячи рублей. Небольшие зарплаты предлагали в профсферах «Начало карьеры, студенты», «Искусство, масс-медиа», «Бухгалтерия», «Туризм, гостиницы, рестораны», также низкие зарплаты предлагали в сфере домашнего и рабочего персонала.

До 15 тысяч рублей предлагали диспетчерам, администраторам, начинающим специалистам, воспитателям, курьерам, продавцам магазинов, менеджерам и мерчендайзерам. Аналитики отметили, что это вакансии на неполный рабочий день, со сменным графиком или предполагающие временное трудоустройство.

Зарплату в районе 18-20 тысяч рублей предлагают менеджерам по работе с клиентами и продажам, помощникам руководителей, юристам, продавцам-кассирам, администраторам в фитнес клубы.

До 30 тысяч предлагают продавцам-консультантам, бухгалтерам, работникам торгового зала, операторам ввода данных. По 33 тысячи предлагают грузчикам и подсобным рабочим, по 35 тысяч готовы платить маркетологам и специалистам технической поддержки.

Самая высокая конкуренция за рабочие места среди начинающих специалистов, представителей сферы науки и образования, работников сферы спортивных клубов, фитнеса, салонов красоты. (фото b17.ru)