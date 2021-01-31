31 января 2021, 14:26
Общество

Названы улицы Петрозаводска, где сегодня убирают снег

Магистрали карельской столицы круглосуточно очищают от снега

Подрядчик ООО «ТехРент» продолжает в усиленном режиме очищать от снега улицы и пешеходные зоны.

Как сообщает мэрия со ссылкой на городской оперативный штаб, уже убран и вывезен снег с Красноармейской улицы.

Работы продолжаются в районе Онежской набережной и улицы Андропова (на участке от проспекта Карла Маркса до проспекта Ленина), на Лыжной улице, на участке дороги от Балтийской улицы до Ключевского шоссе, в Соломенном. (фото vk.com)

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новости петрозаводска
«ТехРент»
снег
уборка