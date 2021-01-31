31 января 2021, 14:26
Названы улицы Петрозаводска, где сегодня убирают снег
Магистрали карельской столицы круглосуточно очищают от снега
Подрядчик ООО «ТехРент» продолжает в усиленном режиме очищать от снега улицы и пешеходные зоны.
Как сообщает мэрия со ссылкой на городской оперативный штаб, уже убран и вывезен снег с Красноармейской улицы.
Работы продолжаются в районе Онежской набережной и улицы Андропова (на участке от проспекта Карла Маркса до проспекта Ленина), на Лыжной улице, на участке дороги от Балтийской улицы до Ключевского шоссе, в Соломенном. (фото vk.com)