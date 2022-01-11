Названы сроки открытия обновленного автовокзала в Петрозаводске

Обновленный автовокзал Петрозаводска должен начать работу в сентябре. Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

Сейчас строители закрывают теплый контур основного здания. Поставлены новые окна, идет монтаж витражей. Строительно-монтажные работы планируется завершить в течение полутора - двух месяцев. Затем начнется прокладка внутренних инженерных сетей и отделочные работы. Возведено здание предрейсового осмотра - оно готово на 95 процентов, здесь уже проведена электрика, начало поступать оборудование.

На территории автовокзала появятся зоны предрейсового и послерейсового осмотра транспорта на пять смотровых ям, помещения для сотрудников, новый крытый перрон прибытия и отправления автобусов. Изменения коснутся и самого здания вокзала. К нему пристраивают два помещения, в одном из которых разместится столовая.

В основном здании оборудуют комнату матери и ребенка, медицинский кабинет, современные санузлы, новые кассы и камеры хранения. Зал ожидания будет надстроен, здесь организуют новую систему кондиционирования и отопления, места для посетителей вокзала, сделают лифт. Фото источника