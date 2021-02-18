Названы самые функциональные миксеры в бюджетном сегменте

При выборе техники для дома нужно ориентироваться на множество характеристик, таких как стоимость, функциональность, долговечность и привлекательный дизайн. Сложно сделать такой выбор самостоятельно и не ошибиться, поверив заверениям производителей.

Электронный журнал Expertology подготовил обзор лучших бюджетных миксеров при помощи экспертов в области кухонной техники. В рейтинг вошли как ручные, так и стационарные приборы.

При создании обзора использовались международные исследования и рекомендации американского сообщества Consumers Union. Редакция Expertology самостоятельно проводила анализ технического оснащения моделей из рейтинга, чтобы подготовить максимально объективный материал. Кроме оценки экспертной группы, на результаты также повлияли реальные отзывы потребителей.

Благодаря многоэтапной подготовке материала для рейтинга было отобрано 6 ручных и 6 стационарных миксеров. В лидеры вышли модели фирм Scarlett и Zigmund & Shtain.

На правах рекламы.