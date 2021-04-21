Названы самые доходные сферы деятельности в Карелии

Карелиястат назвал отрасли, работники которых в нашей республике получают самые высокие зарплаты. Данные приводятся в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении Карелии.

На первом месте по доходам за февраль оказались финансисты и страховщики. Работники этой сферы получили за месяц, в среднем, 88 002 рубля.

На втором месте - рыболовство и рыбоводство со средней зарплатой 74 589 рублей. На третьей позиции сфера добычи полезных ископаемых, где средняя зарплата за февраль составила 73 833 рубля.

Также высокие зарплаты у производителей напитков (63 822 рубля), на производстве химических веществ и химических продуктов (61 957 рублей) и у работников сферы «государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (61 931 рубль).

Напомним, средняя зарплата в Карелии в феврале 2021 года, согласно данным Карелиястата, составила 45 324 рубля. Фото pikabu.ru