Названы пять ошибок, которые уничтожают колени

Колени - это одни из самых важных суставов нашего организма, и мы часто забываем о них, пока они не начинают беспокоить. Исследователи утверждают, что существует пять основных привычек, которые усугубляют ситуацию и могут привести к преждевременному износу коленных суставов, пишет издание Esoreiter.

Первая и наиболее распространенная проблема - гиперэкстензия, то есть слишком резкое и сильное разгибание колена. Важно следить за положением колена и избегать его чрезмерного разгибания.

Ослабление ягодичных мышц - второй фактор, который может негативно повлиять на коленные суставы. Когда мы встаем из сидячего положения, мы часто не задействуем ягодичные мышцы, перекладывая нагрузку на сам сустав. Рекомендуется активизировать эти мышцы, пытаясь «нажать» на пятки при вставании. Это поможет снизить избыточную нагрузку на колени.

Долгое сидение также оказывает негативное влияние на мышцы коленного сустава. Чтобы предотвратить это, эксперты советуют вставать и ходить каждый час, выполнять простые упражнения, посвящая этому всего лишь 2-3 минуты. Это поможет сохранить тонус мышц и улучшить кровообращение.

Неправильное положение колен - еще одна распространенная ошибка, которая может негативно сказаться на коленных суставах. Рекомендуется держать колени на уровне бедер или немного ниже, но никак не выше. Особенно вредна поза «нога на ногу», которая не только оказывает дополнительное давление на колени, но и затрудняет кровообращение.

Неудобная обувь также может усугубить проблемы с коленями. При выборе обуви следует предпочитать модели на низком каблуке, не слишком тесные и изготовленные из «дышащих» материалов. Это поможет снизить нагрузку на все суставы нижних конечностей и предотвратить возникновение дискомфорта. // Фото: Freepik