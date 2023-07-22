Какие продукты портят кожу, вызывая прыщи и жирный блеск

Несбалансированное питание и вредные пищевые привычки плохо сказываются на внешности человека. Высыпания и жирный блеск могут появиться, если человек питается жирной и жареной едой, в том числе чипсами, газировкой, фастфудом.

У тех, кто не переносит лактозу, молочные продукты вызывают усиление акне и других проблем с кожей. Портят кожу и блюда с высоким содержанием сахара. Об этом «Вечерней Москве» рассказала пластический хирург Мадина Байрамукова.

К повышению чувствительности и раздражению кожи могут приводит консерванты и искусственные красители. Также проблемы с кожей могут быть связаны с генетикой и гормональными нарушениями, воздействие экологии и неправильным уходом.

Для здоровья и молодости кожи специалист советует потреблять достаточное количество воды, витаминов, овощей и фруктов. // фото unsplash.com