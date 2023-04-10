Названы полезные весенние продукты

Черемшу, редис и ревень назвали самыми полезными весенними продуктами. По словам диетолога-консультанта, заместителя директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексея Кабанова, черемша богата витамином С, содержит эфирные масла, имеющие антибактериальное действие, витамины группы В и каротиноиды — предшественник витамина А, пишет «Газета.Ru».

В конце апреля в парниках созревает урожай редиса. Он содержит витамин С, витамины группы В и каротиноиды. Редис насыщен кальцием, железом и магнием.

В ревене съедобны только стебли, корни и листья содержат токсины. Ревень богат антоцианом, пигмент придает стеблям красноватый цвет. Чем краснее стебли, тем больше антоциана в растении.

Ревень помогает регулировать уровень холестерина и нормализует пищеварение, растение подходит и для приготовления варенья. // фото unsplash.com