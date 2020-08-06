Названы подешевевшие в России продукты

За последнюю неделю инфляция в России осталась на уровне 0%. При этом с начала года она составляет 3%. Такие данные приводит Росстат.

Некоторые продукты за последнюю неделю подорожали, какие-то подешевели. Так, выросла цена сахара и баранины - на 0,8% и консервов - на 0,4%. Сосиски и сардельки подешевели на 0,4%, масло - на 0,2%, молоко и пшено - на 0,3%.

Цены на овощи, в целом, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры - на 5,3%, картошка - на 5,2%, репчатый лук - на 2,7%. Морковь подорожала на 0,9%.