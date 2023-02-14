Названы нежелательные виды спорта для людей старше 40 лет
Тренер по силовой подготовке Виктор Колесников перечислил виды спорта, нежелательные для людей старше 40 лет. Слова специалиста приводит «Газета.ру».
Как отметил эксперт, людям в возрасте стоит отказаться от работы с большим весом и высокоинтенсивных тренировок.
«К таким спортивным дисциплинам можно отнести контактные виды спорта, например, бокс и ММА, борьбу, киокусинкай. Также не подойдут после 40 лет экстремальные спортивные дисциплины, они могут привести к травмам тяжелой степени и даже летальному исходу», - сказал тренер.
По словам Колесникова, риск для здоровья и жизни людей старше 40 лет увеличивается при занятиях этими видами спорта из-за нарушения обмена веществ, вредных привычек, снижения синтеза гормонов, истощения костной ткани и деформаций опорно-двигательного аппарата. // Фото: freepik.com