Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 27 июля

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о людях, у которых инфекция была найдена 26 июля.

Главным очагом коронавируса остается Петрозаводск. В столице уже 1076 заболевших. На втором месте Кемский район - 129 больных, на третьем - Беломорский район - 108.

Далее следуют Сортавальский район (98), Олонецкий район (90), Сегежский район (88), Суоярвский район (85), Муезерский район (73) и Прионежский район (71).

Меньше всего зараженных по-прежнему в Калевальском районе - 10.