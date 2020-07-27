Мэрия требует снести очередные гаражи в Петрозаводске

Администрация города призывает владельцев гаражей на улице Ивана Земнухова освободить незаконно занятые земельные участки, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

«В соответствии с п. 6 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации ПГО от 25.04.2011 № 1417, владельцев гаражей, расположенных на улице Ивана Земнухова у дома № 10, информируют о необходимости сноса построек»,