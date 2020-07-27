27 июля 2020, 17:28
Мэрия требует снести очередные гаражи в Петрозаводске
Администрация города призывает владельцев самостоятельно освободить незаконно занятые земельные участки на улице Ивана Земнухова
Администрация города призывает владельцев гаражей на улице Ивана Земнухова освободить незаконно занятые земельные участки, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.
«В соответствии с п. 6 Порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Постановлением Администрации ПГО от 25.04.2011 № 1417, владельцев гаражей, расположенных на улице Ивана Земнухова у дома № 10, информируют о необходимости сноса построек»,
– говорится в сообщении.
Освободить занятые земельные участки владельцы должны самостоятельно в двухнедельный срок с момента размещения на объектах соответствующего требования.