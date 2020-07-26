Названы адреса восьми новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о жителях Петрозаводска, у которых инфекция была выявлена 25 июля. Их 8 человек.

Так, в городе появились пять новых очагов заражения. Это дом №5 по улице Мерецкова, дом №27 по улице Луначарского, дом №40 по улице Коммунистов, дом №1 по улице Петрова и дом №4 по улице Фролова.

Помимо этого, новые заболевшие есть в домах, в которых ранее уже находили коронавирус. Это дом №47 по Октябрьскому проспекту, дом №6 по Первомайскому проспекту и дом №59 по улице Балтийской.

Общее количество зараженных в столице Карелии выросло до 1068 человек.