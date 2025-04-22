Названа дата похорон папы римского

Похороны папы римского Франциска пройдут в субботу, 26 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана.

«В субботу, 26 апреля 2025 года, в 10.00 утра (11.00 мск) перед собором Святого Петра будет совершена заупокойная месса по Франциску, как это предусмотрено в Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (документ "Порядок похорон римского понтифика")»,

- сказано в заявлении Ватикана.

Напомним, папа Франциск скончался утром 21 апреля. Ему было 88 лет. Франциск возглавлял Римско-католическую церковь с 2013 года. © «Петрозаводск говорит»