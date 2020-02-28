Назван самый несчастливый день для автомобилистов

ГИБДД назвала «черный» день недели для автомобилистов. Согласно статистике, в прошлом году больше всего дорожных аварий происходило по пятницам.

Так, в последний рабочий день недели произошло более 25 тысяч аварий, в которых погибли более 2,4 тысяч человек. При этом в субботу на дорогах погибли более 3 тысяч человек, передает ТАСС.

Меньше всего бились на дорогах России по воскресеньям и средам. Основной пик аварий пришелся на утро и вечер - в основном на 09:00 и 20:00.

В 2019 году произошло более 164 тысяч аварий, в них погибли около 17 тысяч, в их числе 5 тысяч пешеходов, 794 ребенка. Пострадали в авариях 211 тысяч.