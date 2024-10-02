02 октября 2024, 21:36
Назван гонорар певицы Валерии за выступление
Популярная российская исполнительница получает от трех миллионов рублей за концерт
Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар певицы Валерии. По словам специалиста, исполнительница получает от трех миллионов рублей за концерт, пишет издание «Страсти».
Дворцов отметил, что за годы карьеры гонорары у певицы не понизились. Артистка остается «на плаву», подчеркнул продюсер.
«Гонорары у нее приемлемые - от 3 миллионов и выше. В райдере у всех все одинаково практически. Здесь уже зависит от артиста, от его, так сказать, хотелок: какие-то холодные, горячие закуски. С годами гонорары у Валерии не снизились. Они с Пригожиным всегда идут на уступки, сотрудничество», - сказал специалист. // Фото: unsplash.com / Elliot Sloman