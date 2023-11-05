Назначена дата проведения сессии Петрозаводского горсовета. Очередная сессия Петрозаводского городского совета 29 созыва состоится 24 ноября, заседание начнется в 11.00 в малом зале. Соответствующее распоряжение подписала председатель совета Надежда Дрейзис.

Основной темой станет рассмотрение проекта бюджета Петрозаводского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и его принятие в первом чтении.

Все проекты документов, по мере их поступления, будут размещаться на официальном сайте городского совета.