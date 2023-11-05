05 ноября 2023, 10:04
Назначена дата проведения сессии Петрозаводского горсовета
Начинается рассмотрение проекта бюджета Петрозаводска на будущий год
Назначена дата проведения сессии Петрозаводского горсовета. Очередная сессия Петрозаводского городского совета 29 созыва состоится 24 ноября, заседание начнется в 11.00 в малом зале. Соответствующее распоряжение подписала председатель совета Надежда Дрейзис.
Основной темой станет рассмотрение проекта бюджета Петрозаводского городского округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и его принятие в первом чтении.
Все проекты документов, по мере их поступления, будут размещаться на официальном сайте городского совета.