Назначен дополнительный поезд из Петрозаводска в Москву

Пассажиры смогут добраться из столицы Карелии до Москвы еще на одном поезде.

С 4 июля по 8 августа по вторникам курсирует дополнительный скорый поезд №221А «Петрозаводск - Москва через Санкт-Петербург», сообщается в паблике «Петрозаводск транспортный».

Для пассажиров доступны купейные и плацкартные вагоны, в некоторых вагонах нет ни кондиционера, ни биотуалета.

Из Петрозаводска состав отправляется в 16:32, прибывает в Северную столицу в 23:40, откуда отправляется на следующий день в 01:53 (19 июля и 2 августа отправление из Петербурга в 00:32). Поезд прибудет в Москву в среду в 10:16 (19 июля и 2 августа прибытие в 12:00). // фото «Петрозаводск говорит»

