Найден водитель, сбивший в ночи пешехода в Петрозаводске

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска нашли водителя, который сбил пешехода на улице Краснофлотской. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошел около 3 часов ночи 6 декабря. Неустановленный автомобиль сбил 35-летнего мужчину у дома №24 на улице Краснофлотской. Водитель скрылся и был объявлен в розыск. Пострадавший получил травмы, его госпитализировали.

Сегодня виновника аварии нашли. Им оказался 39-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия». Ведется расследование, по результатам которого будут приняты дальнейшие решения.

В ГИБДД поблагодарили СМИ и горожан за помощь в поисках водителя. Фото ytimg.com