Настоящий зимний день ждет сегодня жителей Карелии

Сегодня, 18 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха 0, -2°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой, на северо-востоке местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -3, +2°С, на севере до -5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4-11, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -4-8, переменная облачность, снег.

В Сортавале -1-5, переменная облачность, без осадков.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»