11 апреля 2023, 06:30
Настоящее весеннее тепло обещают сегодня жителям Карелии
Погода продолжает радовать
Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +9, +11.
В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +8, +13.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже днем +9;
В Кондопоге, Суоярви днем +10;
В Олонце днем +12;
В Пудоже днем +11;
В Сортавале днем +8. // фото «Петрозаводск говорит»