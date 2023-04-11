Настоящее весеннее тепло обещают сегодня жителям Карелии

Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +9, +11.

В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +8, +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже днем +9;

В Кондопоге, Суоярви днем +10;

В Олонце днем +12;

В Пудоже днем +11;

В Сортавале днем +8. // фото «Петрозаводск говорит»