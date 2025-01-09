Насмерть сбившего велосипедиста в Прионежье водителя будут судить

Нарушение ПДД 57-летним жителем Кондопоги привело к смерти велосипедиста. Теперь виновника накажут, уголовное дело уже передали в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Трагедия случилась в сентябре прошлого года. Обвиняемый был за Exeed VX, принадлежащего возглавляемой им организации. На трассе «Подъезд к г. Петрозаводску» он перестраивался в крайний правый ряд и сбил двигавшегося в попутном направлении велосипедиста. Тот на месте происшествия от полученных травм.

Водитель признал свою вину, способствовал расследованию и принял меры к возмещению причиненного родным погибшего морального вреда. // фото: pixabay.com