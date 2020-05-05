Наши читатели не готовы доносить властям на нарушителей режима

Мы сообщали о том, что глава Карелии Парфенчиков предложил жителям республики сообщать о нарушителях введенного им режима, и даже опубликовал «контакты» для осведомителей во всех районах.

В развитие этой «скользкой», но общественно важной темы мы провели небольшой опрос в нашей группе ВКонтакте. Задали нашим читателям один простой вопрос: если вы знаете, что кто-то нарушает режим самоизоляции, сообщите ли властям?

На данный момент проголосовали уже более тысяч человек, можно подвести итоги. Вот что у нас получилось:

Лишь 16 с небольшим процентов наших респондентов изъявили безоговорочную готовность сообщать властям о нарушителях режима самоизоляции. В этой цифре отражается и общее недоверие к власти, и нежелание с нею сотрудничать, и отношение к введенным ограничительным мерам.

53 процента изъявили твердое нежелание доносить на сограждан. Общественное отношение к доносительству и доносчикам остается скорее негативным. И, кажется, дело тут не столько в «несознательности» граждан, сколько опять-таки в глубинном недоверии к любой власти и к ее действиям.

Возможно, это подсознательное ощущение того, что введенные ограничения прав и свобод не вполне законны. Возможно – протест против того, что власть, заставляющая людей сидеть дома, не предлагает этим людям никакой поддержки, оставляя их один на один с неизбежно возникающими трудностями.

Так или иначе, более половины ответивших «Нет!» – это серьезный сигнал главе Карелии и чиновникам, которые почему-то уверены, что население поддерживает все их шаги в условиях угрозы эпидемии.

Наконец, обращают на себя внимание те существенные 30 процентов, которые то ли настучат на нарушителя, то ли нет, – в зависимости от ситуации. Вот интересно, в какой ситуации это будет «Да», а в какой «Нет»? Как, вообще, это понимать?

Возможны варианты. Например, такой: «Если хороший человек нарушит, то и пусть. А если плохой – сообщу!» Или: «Если сосед сообщит на меня, то и я на него сообщу!» Или: «Если мне заплатят за сообщение – то буду сообщать, а если нет – пусть ловят сами!» Впрочем, не будем гадать: результат налицо, толкования предложите сами.