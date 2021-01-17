Наши биатлонистки одержали третью победу выиграв все гонки

Женская сборная России взяла «золото» в эстафете 4×6 км на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который проходит в германском Арбер-Цвизеле, сообщает портал mail ru



В гонке участвовали Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова. Они показали время 1 час 8 минут 10,4 секунды (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов). Второе место заняла сборная Швеции (отставание 37,2 секунды; 0+10), третье — команда Германии (+1.09,7; 0+6).

Россиянки выиграли все гонки на первом этапе Кубка IBU. Ранее Акимова выиграла две спринтерские гонки. Шевченко по разу стала серебряным и бронзовым призером, Васнецова завоевала «серебро».

Позже в воскресенье состоится мужская эстафетная гонка.

Фото с сайта mail.ru