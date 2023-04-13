Нашедшему кусочек иноземного тела пообещали награду

В апреле в США упал метеорит. Предположительно, вес объекта из космоса около одного килограмма. Он мог рухнуть недалеко от канадской границы.

Огненный шар был замечен над штатом Мэн 8 апреля, очевидцы слышали также звук столкновения с землей, пишет «Лента» со ссылкой на американскую газету. Предположительно космическое тело могло упасть в районе города Кале.

Местный музей минералов и ископаемых, обладающий самой крупной в мире коллекцией лунных метеоритов, пообещал нашедшему неплохую награду. За находку, которую еще проверят специалисты, можно будет выручить в 25 тысяч долларов. // фото unsplash.com