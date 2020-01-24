Население России продолжает сокращаться

Численность населения России снижается второй год подряд. В 2019 году количество людей, проживающих в нашей стране, снова снизилось, однако, темпы убыли населения немного замедлились, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

Постоянное население страны на 1 января 2020 года составило 146 миллионов 745,1 тысячи человек. Это на 35 622 человека меньше, чем на начало 2019 года.

Издание отмечает, что опубликованный ведомством документ дает предварительную оценку, окончательные данные будут известны позднее.