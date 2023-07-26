Насекомые искусали детей в российском городе, матери с ними не было

Трехлетняя девочка и двухмесячный мальчик находились в квартире одни в Тольятти. Соседи двое суток слышали детский плач, на звонки в дверь никто не отвечал, люди позвонили в полицию.

По самому младшему бегали тараканы и ползали мухи. Оба малыша были искусаны насекомыми, сообщает Рен-ТВ. Еды и воды для детей не было. В Сети разлетелись жуткие кадры из квартиры, где находились дети.

По сообщению портала «Блокнот Самара», молодая мама часть оставляла малышей одних, вместо еды могла давать старшему кошачий корм. Сама женщина вела далеко не благопристойный образ жизни, дома царит антисанитария.

В отношении 27-летней матери возбудили уголовное дело по признакам неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка.

Детей увезли в больницу, где за ними ухаживают. // фото скриншот видео телеканала Рен-ТВ